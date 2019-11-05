Путин поручил сберечь русский язык от русофобов, маргиналов и националистов

Президент России Владимир Путин заявил, что русскому языку объявляют войну во всём мире, чтобы сократить его пространство. Делают это, по его словам, "пещерные русофобы", "маргиналы" и "агрессивные националисты". Об этом он заявил на заседании Совета по русскому языку, стенограмма выложена на сайте Кремля.

Президент не стал уточнять, о каких именно угрозах он говорит. Но поручил скорректировать действующие в России законы "О государственном языке" и "О языках народов России" и создать "единый корпус словарей и справочников", согласно которым должны использовать язык все государственные структуры. Чем его не устраивают существующие словари – он не сообщил.

Русский язык входит в десятку самых распространённых языков в мире, он государственный язык в России, Белоруссии и имеет официальный статус в Казахстане и Киргизии.

До 2018 года русский был региональным языком в девяти регионах Украины. Позволявший это закон был принят неконституционным, новый закон о функционировании украинского языка не предусматривает существовании региональных языков.