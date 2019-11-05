Росгвардия хочет сбивать дроны при помощи оружия и боевой техники

Росгвардия предложила не использовать для борьбы с дронами дорогостоящие технологии, а вместо этого сбивать их при помощи оружия и боевой техники.

Во вторник во время круглого стола в Госдуме замглавы ведомства Олег Борукаев объяснил такое предложение нагрузкой на бюджет. По его словам, на внедрение технических средств противодействия дронам понадобится до 200 миллионов рублей.

"Если мы технические средства установим на объекты, это будет сумма разрушительная для всех федеральных органов исполнительной власти", – заявил Борукаев. Он добавил, что техническое совершенствование беспилотных аппаратов будет постоянно повышать стоимость борьбы с ними.

В сентябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект разрешающий сотрудникам силовых ведомств, в частности – ФСО, ФСБ и Росгвардии – уничтожать дроны на митингах, а также подавлять и перехватывать сигналы их управления".

Борукаев в своём сегодняшнем выступлении заявил, что на акциях аппараты управляются программой, а не "внешним пилотом", и другого варианта, кроме как сбивать дроны из оружия, нет.