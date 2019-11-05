В Москве на концерте Scorpions задержали участников Pussy Riot

В Москве на концерте группы Scorpions сотрудники полиции задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
О причинах задержания пока не сообщается. По словам Верзилова, его проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Свои действия они не объяснили и отказались показать документы.
Концерт проходит на стадионе "ВТБ-арена". Верзилов заявил, что их с Никульшиной пригласил на выступление фронтмен Scorpions. По словам участника Pussy Riot, перед этим он участвовал в обеде с группой "в честь Горбачёва и падения Берлинской стены".
- 15 июля 2018 года Вероника Никульшина и другие участники Pussy Riot – Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Петр Верзилов, переодевшись в форму сотрудников полиции, выбежали на поле "Лужников" во время финальной игры чемпионата мира по футболу. Они сделали это в знак протеста против политических репрессий и полицейского произвола. Матч пришлось прервать на полторы минуты. На трибуне в этот момент находился президент России Владимир Путин.
- За акцию "Милиционер вступает в игру" всех четырёх её участников арестовали на 15 суток. Позднее активистка Надежда Толоконникова предположила, что отравление её бывшего мужа Петра Верзилова могло быть местью за действия Pussy Riot во время чемпионата по футболу в России.
- 16 апреля 2019 года Никульшина была задержана в Москве вместе с руководителями театра "Театр. На Вынос" Алексеем Ершовым и Максимом Карнауховым. Они направлялись на вручение премии "Золотая маска" в Большом театре. Никульшина, Ершов и Карнаухов были номинированы в категории "Экспериментальный театр" за спектакль Poe.Tri. У них имелось официальное приглашение на мероприятие.
- В мае полицейские ворвались в квартиру Вероники Никульшиной и задержали её вместе с четырьмя друзьями. Свои действия сотрудники МВД объяснили необходимостью провести опрос, так как "группа молодежи повредила некое государственное имущество". Потом задержанных обвинили в употреблении наркотиков и отказе от медицинского освидетельствования.
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