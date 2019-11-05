В Москве на концерте Scorpions задержали участников Pussy Riot

В Москве на концерте группы Scorpions сотрудники полиции задержали участников Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.

О причинах задержания пока не сообщается. По словам Верзилова, его проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Свои действия они не объяснили и отказались показать документы.

Концерт проходит на стадионе "ВТБ-арена". Верзилов заявил, что их с Никульшиной пригласил на выступление фронтмен Scorpions. По словам участника Pussy Riot, перед этим он участвовал в обеде с группой "в честь Горбачёва и падения Берлинской стены".