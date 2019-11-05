Опубликовано новое видео насилия над заключённым в российской колонии

Издание "Новости Красноярска" опубликовало новое видео издевательств над заключённым в российской колонии. На этот раз речь идёт о красноярской колонии №17.

На кадрах, сделанных в помещении туалета, сотрудник ИК, нецензурно выражаясь и угрожая физической расправой, пытается отправить осуждённого убирать территорию. Когда заключённый отказывается, сотрудник избивает его и склоняет над унитазом, запихивая голову внутрь.

Откуда у журналистов оказалось видео – не сообщается. В редакции "Новостей Красноярска" утверждают, что на кадрах запечатлён начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю Сергей Слепцов. По данным издания, ранее он являлся свидетелем по уголовному делу о насилии над ещё одним заключённым.

По факту публикации видео с издевательствами в региональном управлении ФСИН начали служебную проверку.