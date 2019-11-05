Опубликовано новое видео насилия над заключённым в российской колонии

Издание "Новости Красноярска" опубликовало новое видео издевательств над заключённым в российской колонии. На этот раз речь идёт о красноярской колонии №17.
На кадрах, сделанных в помещении туалета, сотрудник ИК, нецензурно выражаясь и угрожая физической расправой, пытается отправить осуждённого убирать территорию. Когда заключённый отказывается, сотрудник избивает его и склоняет над унитазом, запихивая голову внутрь.
Откуда у журналистов оказалось видео – не сообщается. В редакции "Новостей Красноярска" утверждают, что на кадрах запечатлён начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю Сергей Слепцов. По данным издания, ранее он являлся свидетелем по уголовному делу о насилии над ещё одним заключённым.
По факту публикации видео с издевательствами в региональном управлении ФСИН начали служебную проверку.
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В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. Позднее издание опубликовало ещё несколько видео из той же колонии.
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В сентябре правозащитное сообщество Gulagu.net опубликовало видео пыток из исправительной колонии строгого режима №9 Пермского края. На кадрах двое заключённых, сотрудничающих с администрацией, избивают другого заключённого и совершают в отношении него насильственные действия сексуального характера.
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