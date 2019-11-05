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90-летний профессор Университета геодезии осуждён за выращивание конопли

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Суд в Рязанской области приговорил 90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии Николая Рябова к трём с половиной годам условного заключения за выращивание и хранение конопли в деревне. Информация об этом размещена на сайте Сараевского районного суда, имя подсудимого указано в карточке дела, отмечает "Медиазона".

По версии следствия, преподаватель философии факультета дистанционных форм обучения несколько десятков лет назад посадил коноплю, для того чтобы ловить на нее рыбу. В суде уточнили, что в 2018 году Рябов уже был осужден за выращивание кустов конопли на своём участке, тогда его приговорили к двум годам и двум месяцев условного заключения.

При вынесении приговора суд учёл, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, имеет первою группу инвалидности, престарелый возраст и награды за доблестный труд Великую отечественную войну.

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