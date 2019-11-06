Участник "московского дела" поддержал Свидетелей Иеговы

Бывший подозреваемый по "московскому делу" Алексей Миняйло провел одиночный пикет в поддержку Свидетелей Иеговы. В своем фейсбуке он написал о верующем Сергее Климове, которого накануне осудили на шесть лет колонии.

Миняйло провел пикет в Москве, у храма Христа Спасителя. Он призвал православных защитить Свидетелей Иеговы.

5 ноября в Томске суд признал виновным Свидетеля Иеговы Сергея Климова в руководстве экстремистской организацией и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Климов на суде признал себя Свидетелем Иеговы, но заявил, что обвинение необоснованно назначило его руководителем местной религиозной организации Свидетелей Иеговы "Северная, Томск".

Приговор прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, решение суда соответствует действующему законодательству. При этом он не отрицал, что ранее Путин говорил, что "Свидетелей Иеговы" не должны преследовать. По словам Пескова, эта тема не закрыта, но она не получила никакого развития.

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.