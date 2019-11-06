Около 70 заключенных объявили голодовку в мордовской колонии

Около ​70 уроженцев Таджикистана, отбывающих наказание в мордовкой колонии номер 7 в поселке Сосновка объявили голодовку из-за издевательств со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом пишет портал "Ахбор" со ссылкой на родственников осужденных.

Как рассказали собеседники издания, режим содержания в колонии ужесточился после назначения начальником в феврале этого года Сергея Сергушкина. В последнее время, по их словам, издевательства над заключенными приобрели систематический характер.

Осужденных, которые и так отбывали наказания в очень трудных условиях, стали сажать по каждому незначительному поводу в ШИЗО. Надзиратели издеваются над ними. Был случай, когда кто-то собрал все их молитвенные коврики и выбросил в туалет, что привело к протестам.

В июне 2019 года в ИК-7 уже проходила акция протеста заключенных — около 60 человек объявляли голодовку и наносили себе увечья. Они рассказывали о пытках и жаловались на Сергушкина. "Могут надеть наручники и бить по ним дубинкой. Могут просто застегнуть наручники за спиной и избивать толпой. По голове почти не бьют. В основном по почкам, часто по пяткам", — рассказал "Новой газете" один из осужденных.