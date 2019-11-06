В Таджикистане убиты 15 участников нападения на погранзаставу

В Таджикистане в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 человек напала на пограничную заставу №4, расположенную на границе с Узбекистаном, в 60 километрах западнее столицы страны Душанбе. В результате нападения погибли пограничник и сотрудник милиции. Об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на МВД республики.

В ходе операции 15 членов вооруженной группировки были убиты, пятеро задержаны, сообщает Главное управление пограничных войск Комитета национальной безопасности Таджикистана.

Власти пока не предоставили информацию о личностях нападавших. Не объявлены также имена двух погибших - сотрудника милиции и пограничника.

После этого инцидента в Душанбе и прилегающих районах приняты беспрецедентные меры безопасности.

Нападение на погранзаставу произошло в День Конституции Таджикистана, когда президент страны Эмомали Рахмон находится в Европе с официальным визитом.