Нападение на КПП в Таиланде: погибли не менее 15 человек

Не менее 15 человек погибли, четверо получили ранения в перестрелке на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда, в провинции Яла, на границе с Малайзией.

Ответственность за случившееся пока что никто не взял. Тайские власти назвали атаку одной из самый крупных за последнее время. Служба безопасности королевства полагает, что к нападению причастны местные сепаратисты. После стрельбы они раскидали взрывчатку и гвозди, чтобы уйти от преследователей.

Яла – одна из четырёх южных провинций Таиланда с преобладанием мусульманского населения. До 1909 года она входила в состав независимого Малайского султаната, затем отошла Таиланду в результате аннексии. С начала 2000-х годов в регионе действуют сепаратисты. Они настаивают на отделении трёх провинций, включая Ялу, и создания на их территории султаната. За это время от действий повстанцев погибло около семи тысяч человек. С радикальными мусульманами ведёт борьбу правительство Таиланда.