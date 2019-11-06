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Новости - культура

Умер литературовед Лев Аннинский

Лев Аннинский

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Литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни. Об этом в своих блогах сообщают публицист Николай Подосокорский и литературовед Наталья Иванова.

Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ, работал в журналах "Советский Союз", "Знамя", "Дружба народов", "Литературное обозрение" и в "Литературной газете".

Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра, жюри литературной премии "Ясная Поляна", автор многочисленных книг о литературе и телепередач.

Аннинский неоднократно был гостем программ Радио Свобода.

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