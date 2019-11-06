Кандидат от демократической партии Энди Бешир заявил объявил о своей победе на выборах над действующим губернатором Мэттом Бевином на выборах губернатора Кентукки. В штате Вирджиния представители демократической партии впервые за двадцать шесть лет получили полный контроль над парламентом по итогам выборам в парламент штата. Победа демократической партии произошла на фоне запущенной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Политик активно поддерживал республиканских кандидатов, результат на выборах мог показать, как попытка отстранения президента от власти влияет на его личную популярность, предупреждали эксперты перед выборами.

Избиратели Кентукки голосовали за Трампа на президентских выборах, но, кажется, не избрали губернатора-республиканца. На выборах президента в 2016 году Трамп набрал в штате 62 с половиной процента голосов против 32 с половиной процентов у Хиллари Клинтон. Президент активно поддерживал республиканских кандидатов на выборах во вторник, участвуя в предвыборных мероприятиях в понедельник. Но, похоже, это не помогло перебираться действующему губернатору штату Мэтту Бевину.

По итогам подсчёта голосов Бевин уступает генеральному прокурору штата Энди Беширу 0,3 процента. Это — 4658 голосов. Бевин отказался признать поражение, ссылаясь на нарушения в ходе голосования, сообщает канал Fox News. Однако результаты голосования уже показывают, что избиратели в пригородных районах штата поддержали демократов, что может стать препятствием для переизбрания Трампа на выборах 2020 года.

В Вирджинии демократы впервые за 26 лет получили полный контроль над парламентом. Штат десятилетиями считался оплотом республиканской партии, однако постепенно стал колеблющимся, а на последних трёх президентских выборах его избиратели проголосовали за кандидатов от демократов. При этом завоевания демократов в Вирджинии произошли в тех районах, где поддержка партии постепенно нарастала в последние годы.

Республиканцы выиграли губернаторские выборы в Миссисипи. И это можно назвать лучшей новостью для партии после выборной ночи, отмечает канал CNN. Штат считается традиционно-республиканским, но кандидат от партии Тэйт Ривс столкнулся с сильным противодействием кандидата от демократов — генерального прокурора штата Джима Худа. Для выборов 2020 года результат в штате важен выбранной проблематикой кандидатов, отмечает канал: республиканский кандидат выступает резко против расширения программы обязательного медицинского страхования "Обамакэр". В то же время демократы достигли своих успехов во вторник в республиканских штатах, стараясь, избегать этой темы, отмечает "Голос Америки". Несмотря на то, что она доминировала в дебатах среди кандидатов в президенты от партии.