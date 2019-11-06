В Калуге приставы избили пенсионера за зазвонивший в суде телефон

В Калуге приставы избили 73-летнего местного жителя Юрия Сосновского после того, как у него зазвонил телефон во время судебного заседания. Об этом пенсионер рассказал изданию "Подъем".

По словам Сосновского, 17 октября он пришёл на заседание суда по делу о задолженности по коммунальным платежам в качестве слушателя. После звонка мобильного телефона приставы потребовали, чтобы он покинул зал судебных заседаний. Сосновский отказался. Приставы схватили его, ударили головой об пол, выкрутили руки и потащили на первый этаж, где были сотрудники Росгвардии, рассказал пенсионер.

Видео избиения было опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

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По словам Сосновского, на него составили "акт" о нарушении. Пенсионер заявил, что перенервничал из-за случившегося, и поэтому у него начались проблемы со здоровьем.