В Новосибирске студентов заставили извиняться перед деканом за мемы

Первокурсников физического факультета Новосибирского государственного университета заставили извиниться за мемы с преподавателями, которые они публиковали в группе в социальной сети "ВКонтакте". Декан физфака в противном случае грозил авторам и членам паблика "Мемы от южанина" отчислением из вуза.
По словам декана Александра Бондаря, студенты, публиковавшие мемы, в том числе с нецензурной лексикой, извинились перед педагогами и одним из учащихся, в отношении которого занимались кибербуллингом. Руководитель факультета пообещал, что к первокурсникам не будет применена мера отчисления из университета, однако наказание их все же ждет.
На открытую встречу с руководством физфака, кроме участников онлайн сообщества и преподавателей, пришли около сотни студентов других факультетов НГУ. Большинство участников собрания заявили, что ни один деканат не должен наказывать студентов за шутки и комментарии в соцсетях.
- В конце октября декан физического факультета Новосибирского государственного университета Александр Бондарь и его заместитель по внеучебной работе Жанна Ермол собрали первокурсников, которые были зарегистрированы в группе "Мемы от южанина" в социальной сети "ВКонтакте". Там молодые люди публиковали картинки про преподавателей и однокурсников. По словам учащихся вуза, на первый ряд посадили администратора и редактора паблика, а также победителей конкурса "Доширак", в котором разыгрывали лапшу быстрого приготовления.
- Студентов заставили писать объяснительные, а когда преподаватели начали выяснять, кому принадлежит та или иная картинка, создатель группы взял вину на себя. Авторов мемов позже пообещали отчислить. Декан заявил, что причина в использовании фотографий преподавателей без разрешения и мат в комментариях. По словам Бондаря, студенты нарушили российское законодательство и устав университета. В итоге студенты решили закрыть паблик.
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