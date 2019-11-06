В Новосибирске студентов заставили извиняться перед деканом за мемы

Первокурсников физического факультета Новосибирского государственного университета заставили извиниться за мемы с преподавателями, которые они публиковали в группе в социальной сети "ВКонтакте". Декан физфака в противном случае грозил авторам и членам паблика "Мемы от южанина" отчислением из вуза.

По словам декана Александра Бондаря, студенты, публиковавшие мемы, в том числе с нецензурной лексикой, извинились перед педагогами и одним из учащихся, в отношении которого занимались кибербуллингом. Руководитель факультета пообещал, что к первокурсникам не будет применена мера отчисления из университета, однако наказание их все же ждет.

На открытую встречу с руководством физфака, кроме участников онлайн сообщества и преподавателей, пришли около сотни студентов других факультетов НГУ. Большинство участников собрания заявили, что ни один деканат не должен наказывать студентов за шутки и комментарии в соцсетях.