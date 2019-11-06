Калининградский активист Дамир Мухаммадаев, выступавший против российской аннексии Крыма, уехал за границу после того, как ему угрожали и избили. Он рассказал корреспонденту Север.Реалии, что покинул Россию, так как опасался за безопасность семьи.

С 2014 года Мухаммадаев участвовал в акциях против аннексии Крыма и преследования крымско-татарского населения полуострова. В 2016 году его сильно избили неизвестные. 18 мая 2019 года он вышел на одиночный пикет в центр Калининграда в память о жертвах депортации крымских татар в 1944 году.

По словам Мухаммадаева, в июле его задержали сотрудники силовых структур. Они не представились, затолкали активиста в свою машину и продемонстрировали осведомленность о нём и его семье. Показали аудиозапись, где Мухаммадаев говорит, что Крым – это Украина и стали объяснять с применением физической силы, что он экстремист, и что "у экстремиста две дороги: либо в тюрьму, либо в лес в одну сторону". Активист рассказал, что задержавшие его люди предложили помогать им в обмен на свободу и только после этого выпустили его из машины.

После случившегося Дамир Мухаммадаев решил уехать из России вместе с семьей. "Точного плана у нас не было. Сначала мы скрылись в одной из бывших республик СССР, потом, побыв там немного, я понял, что это небезопасно. И мы уехали на запад. Пока точного своего местонахождения я озвучить не могу из-за соображений безопасности", – сказал он.

Решение об отъезде было принято еще в августе, но на связь с другими активистами Мухаммадаев вышел только сейчас, когда они стали беспокоиться о его пропаже и писать об этом в соцсетях.