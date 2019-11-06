Президент Грузии: Россия остаётся главной угрозой безопасности

Оккупация 20 процентов территорий остаётся главной угрозой безопасности Грузии. Об этом на открытии Международной конференции по обороне и безопасности в Батуми заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам президента, напряженность в отношениях с Россией влечёт за собой многочисленные инциденты, которые могут перерасти в более опасную ситуацию. Грузия пытается их избежать и ранее отказалась от применения силы в регионе, подчеркнула Зурабишвили.

Президент Грузии назвала ситуацию в самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии "гуманитарной трагедией" и призвала международное сообщество найти эффективное решение для урегулирования ситуации.

Министр обороны Ираклий Гарибашвили во время своего выступления подчеркнул, что основной задачей является совместимости грузинских вооружённых сил с НАТО для защиты территориальной целостности и независимости страны.

Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд отметила, что Вашингтон поддерживает укрепление обороны Грузии в рамках сотрудничества с НАТО.

Международная конференцию по обороне и безопасности Грузии проводится уже в тринадцатый раз. В нынешнем году в ней принимают участие высокопоставленные грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, СМИ и научных кругов. Основные темы -- безопасность в черноморском регионе и вызовы, связанные с гибридной войной.

В августе 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия. Военные действия продолжались пять дней. В результате Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения.

Вскоре после окончания военных действий Грузия подала заявку в ЕСПЧ. В ней, в частности, утверждалось, что российские военные и контролируемые ими сепаратистские силы осуществляли неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданских лиц и их имущество в разных частях страны, включая Южную Осетию и Абхазию. Россия опровергает эти утверждения.

После войны Москва признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, но почти все страны мира признают эти две территории в составе Грузии и поддерживают ее территориальную целостность.