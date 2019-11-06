Футболист "Зенита" объявил об уходе из сборной Украины "из-за политики"

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", заявил о том, что больше не будет выступать за сборную Украины.
Ракицкий, который не получал приглашения в национальную команду со времени переезда в Россию, хотя до этого вызывался в неё регулярно, посчитал, что его не приглашают "из-за политики".
"Я ждал вызова в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой", - написал Ракицкий в своём инстаграме. По его мнению, люди, которые рассылают приглашения в национальную команду, руководствуются страхом, а не "апеллируют (именно так написал футболист) мастерством". Ракицкий не уточнил, каких именно людей имеет в виду.
Под постом игрока пользователи оставили свыше полутора тысяч комментариев. Болельщики "Зенита" поддержали Ракицкого, в то время как украинские любители футбола отметили, что 30-летний защитник просто не выдерживает конкуренции с игроками обновлённой сборной Украины, которая в октябре обыграла Португалию и вышла в финальную часть чемпионат Европы по футболу. Также соотечественники Ракицкого обратили внимание на детские орфографические и стилистические ошибки в его сообщении, которое написано на русском языке.
- Уроженец города Першотравенск Днепропетровской области Ярослав Ракицкий на протяжении всей карьеры, в течение 13 лет, выступал за донецкий "Шахтёр", в составе которого восемь раз становился чемпионом Украины. За сборную Украины он провёл 54 матча.
- В январе 2019 года Ракицкий подписал контракт на 3,5 года с санкт-петербургским "Зенитом". Российский клуб приобрёл игрока за 10 миллионов евро. На Украине среди футбольных ультрас, многие из которых принимали участие в "антитеррористической операции" в Донбассе, этот переход вызвал крайне негативную реакцию.
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