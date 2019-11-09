Оппозиция – без «тусовочки»! Михаил Светов. Эфир в 20:05

Одна из самых ярких личностей в новом поколении оппозиции, идеолог российского либертарианства, организатор летних протестных манифестаций – гость нового выпуская программы.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 9 ноября 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова оппозиционный политик Михаил Светов
Одна из самых ярких личностей в новом поколении оппозиции, идеолог российского либертарианства, организатор летних протестных манифестаций – гость нового выпуская программы.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 9 ноября 2019 года в 20.05
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