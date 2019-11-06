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Lufthansa отменяет 1300 рейсов из-за забастовки сотрудников

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Германская авиакомпания Lufthansa отменит около 1300 рейсов из-за забастовки своих пилотов и бортпроводников. Ожидается, что это затронет 180 тысяч пассажиров. Забастовка продлится двое суток – 7 и 8 ноября.

В пятницу у главного офиса Lufthansa недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников. Члены экипажей требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Руководство Lufthansa пыталось добиться юридического запрета на протесты сотрудников. Однако суд по трудовым спорам в среду отклонил иск авиакомпании. В Lufthansa намерены обжаловать решение.

В октябре забастовки проводили сотрудники четырёх связанных с Lufthansa авиакомпаний, в том числе Eurowings и Germanwings. Тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Мюнхена, Франкфурта и Дюссельдорфа.

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