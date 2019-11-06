Мосгорсуд ликвидировал Центр содействия коренным народам Севера

Мосгорсуд по требованию Минюста вынес решение о ликвидации Центра содействия коренным малочисленным народам Севера, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвокатов, представлявших интересы Центра.

По их словам, Минюст потребовал ликвидировать организацию из-за устаревших положений устава и неактуального юридического адреса. Во время судебного заседания юристы предоставили документы для устранения этих недостатков, но Мосгорсуд отказался их рассматривать.

Центр содействия коренным малочисленным народам Севера, цель которого – оказание образовательной и правовой помощи представителям этих народов, не первый раз подвергается давлению со стороны властей.

В 2014 году директора Центра Родиона Суляндзигу не выпустили из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк на Всемирную конференцию по коренным народам: сотрудники ФСБ забрали у него паспорт, вернув уже с вырезанной пустой страницей, из-за чего документ был признан недействительным на контроле.

В 2015 году Центр внесли в список "иностранных агентов" – правда, спустя три года исключили из него, так как организация отказалась от иностранной финансовой помощи.