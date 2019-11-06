Конституционный суд России отменил запрет на проведение митингов на Стефановской площади Сыктывкара. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 6 ноября. Власти ссылались на региональный закон, запрещающий публичные мероприятия – митинги и пикеты – в 50 метрах от зданий государственных органов.

В решении суда подчёркивается, что признание регионального нормативного акта несоответствующим Конституции может служить основанием для отмены или изменения аналогичных актов в других субъектах федерации.

В суд обратились две жительницы Сыктывкара Вера Терешонкова и Марина Седова. Они указывали, что Стефановская площадь – единственное место в центре города, где можно проводить массовые мероприятия, а запрет властей препятствует этому.

Суд решил, что такие ограничения не могут быть признаны правомерными без изучения фактических обстоятельств и оправдываются формальными ссылками на закон.

Аналогичное решение 6 ноября принял Верховный суд в отношении судов Камчатского края, запретивших в сентябре 2018 года проведение митинга у мэрии Петропавловска-Камчатского.

В июле 2011 года мэрия Сыктывкара запретила проводить собрания, митинги и демонстрации на площади. Незадолго до этого в здание Госсовета, которое находится на площади, переехал Конституционный суд Коми, и по закону запрет распространялся на расстояние 150 метров от него. Общественники и правозащитники отменили этот запрет в суде. В ноябре 2012 года аналогичный запрет был вновь установлен.

В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что общий запрет публичных мероприятий на Стефановской площади нарушает свободу мирных собраний.