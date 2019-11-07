В Омске перед приездом Путина задержан сотрудник штаба Навального

Сотрудник штаба Алексея Навального в Омске Евгений Рудковский задержан 7 ноября - перед приездом в город президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в штабе оппозиционного политика.

У дома другого сотрудника местного штаба Навального Даниила Чебыкина дежурят "люди в штатском". Активисты уверены, что задержание и "дежурство" связаны с тем, что к приезду Путина "полиция решила устранить сотрудников штаба".

Рудковскому полицейские объяснили его задержание тем, что на него якобы поступила ориентировка. Он доставлен в отдел полиции.

В Омске проходит XVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстан. На 7 ноября запланирована встреча глав двух государств - Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Накануне жители Омска обнаружили "покрашенную" краской траву у хоккейной академии "Авангард".