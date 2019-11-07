Суд оставил в силе арест Никиты Чирцова по "московскому делу"

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого по "московскому делу" Никиту Чирцова, отклонив апелляцию на его арест. Участник акции за честные выборы в Мосгордуму останется в следственном изоляторе до 27 января.

Защита Чирцова настаивала, что достаточных оснований для его ареста нет: следствие не предоставило доказательств того, что действия Чирцова несли угрозу. Обвиняемый также просил отпустить его из СИЗО, сообщает "Медиазона".

Как уточнил адвокат Александр Борков, предварительное следствие по делу его подзащитного уже завершено, суд назначен на следующую неделю.