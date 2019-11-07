Троих участников акции 27 июля обвинили в групповом нападении

Троих участников акции протеста в Москве 27 июля теперь обвиняют в нападении на бойца Росгвардии в составе группы. Следствие считает, что Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных вместе потянули на себя сотрудника правоохранительных органов.

Как пояснил "МБХ медиа" адвокат Эльдар Гароз, дела участников акции объединены, и в них появилось отягчающее обстоятельство – совершение преступления группой лиц. Это увеличит срок в случае вынесения обвинительного приговора.

Защита считает, что в действиях участников акции за честные выборы в Мосгордуму не было злого умысла.

Мартинцов и Лесных находятся в СИЗО, Мыльников – под домашним арестом. Изначально каждому из них вменили применение неопасного насилия к представителю власти – за то, что они якобы сбили росгвардейца с ног. Следствие также считает, что Егор Лесных пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов.

Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". Примерно в одно время с ними суд отправил в СИЗО Владимира Емельянова и Андрея Баршая. В этот четверг у них апелляции на арест.