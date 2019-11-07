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Редактор RTVI Тихон Дзядко назначен главным редактором канала "Дождь"

Тихон Дзядко

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Главным редактором телеканал "Дождь" станет бывший ведущий канала Тихон Дзядко, написал он в своём фейсбуке. Он сменит Александру Перепелову, которая проработает на этом посту до 31 декабря. О её уходе с должности "Дождь" сообщил накануне, 6 ноября.

Дзядко – заместитель главного редактора российского канала RTVI, вещающего на зарубежную русскоязычную аудиторию. Он работал в американской редакции канала, был корреспондентом украинского канала "Интер" в Вашингтоне, ведущим "Эха Москвы".

Александра Перепелова возглавляла "Дождь" с августа 2017 года. О причинах её ухода не сообщается, накануне стало известно, что она может продолжить сотрудничество с "Дождём" в другом качестве.

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