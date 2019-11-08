Памяти Юрия Вачнадзе

В Тбилиси на 87-м году жизни умер многолетний тбилисский корреспондент Радио Свобода, постоянный автор Поверх барьеров Юрий Вачнадзе. В этот выпуск Поверх барьеров я включил фрагменты из передач Юрия Вачнадзе разных лет. Он был физиком по образованию, поэтом по призванию, человеком двух культур – грузинской и русской, и двух языков. Юрий не любил слова «меломан», но музыка была его страстью. Он вырос в Тбилиси в компании «стиляг», которые боготворили джаз и классику, собирали бесценные западные диски, обменивались записями заокеанских музыкантов. Эта любовь к музыка привела его на радио: в своих передачах он оставался верен многоголосью и импровизации.

Мы актеры, мы актрисы.

Мы разыгрываем пьесы,

То со смыслом, то без смысла.

Плачем, скачем, куролесим.

Подбираем себе роли

По душе и по карману.

То беснуемся на воле, то залечиваем раны.

Игнорируем ремарки, предначертанные свыше.

Мы поэты, мы Петрарки о себе поэмы пишем.

Издеваемся над властью и пред нею же трепещем.

В дни тревог и в дни ненастья срочно собираем вещи.

И толпимся у причала, и торопимся в дорогу.

Начинаем жизнь сначала каждый день -

И слава Богу!

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Во второй части этого выпуска:

Врачи-композиторы о музыке и медицине.

Врачи-писатели в литературе не редкость. Но врачей - композиторов очень мало. Рассказывают музыканты Вячеслав Гайворонский и Александр Попов.