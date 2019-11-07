Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Полиция Украины открыла дело по факту угроз журналистам "Свободы"

Андрей Портнов

Смотреть комментарии

Полиция Украины открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Украинской службы Радио Свобода со стороны юриста Андрея Портнова.

Пресс-служба национальной полиции Украины сообщила о начале расследования по двум статьям Уголовного кодекса - о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и об угрозе или насилие в отношении журналиста.

Ранее Портнов, бывший при Викторе Януковиче главой администрации президента Украины, обвинил журналистов программы "Схемы", которую Радио Свобода производит совместно с телеканалом "Перший", в слежке за ним. Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, а также личные данные водителя. При этом сам себя Портнов назвал журналистом канала "112 Украина" и заявил, что это именно его деятельности препятствуют.

В телеграм-канале в среду Портнов пообещал обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела против журналистов Радио Свобода. "Не на того написало заявление, глупое и одиозное СМИ с завышенной самооценкой и манией величия" - написал Портнов.

Бывший влиятельный соратник Януковича недавно вернулся на Украину, где после Майдана отсутствовал несколько лет. Он подал ряд заявлений о возбуждении уголовных дел против ряда украинских политиков, включая бывшего президента Петра Порошенко.

  • Редакция "Схем" ранее подтвердила, что готовит расследование о возможных связях Портнова с новыми украинскими властями, и заявила о давлении со стороны Портнова.
  • Накануне корреспондент "Схем" Юрий Ткач, выступая на слушаниях в Верховной Раде, призвал власти обеспечить свободу журналистской деятельности и оградить репортёров от угроз.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG