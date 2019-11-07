Полиция Украины открыла дело по факту угроз журналистам "Свободы"

Полиция Украины открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Украинской службы Радио Свобода со стороны юриста Андрея Портнова.
Пресс-служба национальной полиции Украины сообщила о начале расследования по двум статьям Уголовного кодекса - о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и об угрозе или насилие в отношении журналиста.
Ранее Портнов, бывший при Викторе Януковиче главой администрации президента Украины, обвинил журналистов программы "Схемы", которую Радио Свобода производит совместно с телеканалом "Перший", в слежке за ним. Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, а также личные данные водителя. При этом сам себя Портнов назвал журналистом канала "112 Украина" и заявил, что это именно его деятельности препятствуют.
В телеграм-канале в среду Портнов пообещал обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела против журналистов Радио Свобода. "Не на того написало заявление, глупое и одиозное СМИ с завышенной самооценкой и манией величия" - написал Портнов.
Бывший влиятельный соратник Януковича недавно вернулся на Украину, где после Майдана отсутствовал несколько лет. Он подал ряд заявлений о возбуждении уголовных дел против ряда украинских политиков, включая бывшего президента Петра Порошенко.
- Редакция "Схем" ранее подтвердила, что готовит расследование о возможных связях Портнова с новыми украинскими властями, и заявила о давлении со стороны Портнова.
- Накануне корреспондент "Схем" Юрий Ткач, выступая на слушаниях в Верховной Раде, призвал власти обеспечить свободу журналистской деятельности и оградить репортёров от угроз.
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