Полиция Украины открыла дело по факту угроз журналистам "Свободы"

Полиция Украины открыла уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Украинской службы Радио Свобода со стороны юриста Андрея Портнова.

Пресс-служба национальной полиции Украины сообщила о начале расследования по двум статьям Уголовного кодекса - о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и об угрозе или насилие в отношении журналиста.

Ранее Портнов, бывший при Викторе Януковиче главой администрации президента Украины, обвинил журналистов программы "Схемы", которую Радио Свобода производит совместно с телеканалом "Перший", в слежке за ним. Он опубликовал данные об автомобилях журналистов, а также личные данные водителя. При этом сам себя Портнов назвал журналистом канала "112 Украина" и заявил, что это именно его деятельности препятствуют.

В телеграм-канале в среду Портнов пообещал обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела против журналистов Радио Свобода. "Не на того написало заявление, глупое и одиозное СМИ с завышенной самооценкой и манией величия" - написал Портнов.

Бывший влиятельный соратник Януковича недавно вернулся на Украину, где после Майдана отсутствовал несколько лет. Он подал ряд заявлений о возбуждении уголовных дел против ряда украинских политиков, включая бывшего президента Петра Порошенко.