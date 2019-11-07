Начальник пожарной части в Хакасии арестован за серию поджогов

Начальник пожарной части в селе Балыкса в Хакасии Иван Шнайдер арестован по подозрению в умышленном поджоге нескольких домов. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил первый заместитель начальника противопожарной службы региона Аркадий Писаренко.

Начальником пожарной части Шнайдер стал в августе 2019 года, и с этого времени в селе участились пожары: за три месяца произошло шесть возгораний в жилых зданиях и еще несколько – в нежилых. Обнаружить подозреваемого удалось при помощи записи с камеры наблюдения.

Свою вину задержанный уже признал, заявив, что "хотел проверить готовность своего подразделения", сообщают "Вести.Хакасия".