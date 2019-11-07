Власти города Вихоревка Иркутской области намерены убрать трупы бездомных людей с улиц города в 2020 году в рамках программы благоустройства. Деньги на эти цели выделят из муниципального бюджета. Компания, которая выиграет конкурс, должна будет забрать не меньше 18 тел умерших людей.

В администрации Вихоревского городского поселения такую точность в подсчете планируемых трупов изданию "Открытые медиа" объяснили "данными прошлых лет". По словам чиновников, полиция и скорая отказываются убирать тела бездомных с улицы, поэтому мэрия заключает контракты с частными компаниями.

Всего на эти цели из бюджета выделили 46 тысяч рублей, то есть уборка одного тела будет стоить бюджету города 2565 рублей. Тендер был размещен на сайте госзакупок. По словам сотрудницы мэрии, такие контракты заключаются каждый год и обычно вывозить приходится в среднем по 18 умерших бездомных в год. Если в 2020 таких случаев будет меньше, то администрация расторгнет контракт, а если больше – выделит дополнительное финансирование.