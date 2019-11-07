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Правительство предложило ветхие дома ремонтировать за счёт жильцов

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Правительство предложило ремонтировать ветхие дома за счёт жильцов до тех пор, пока они не получат статус аварийного. Это может быть предусмотрено новым законопроектом по расселению аварийного жилья, пишет в четверг газета "Известия". Сейчас в стране 25 миллионов квадратных метров домов с износом более 70 процентов.

В зданиях в предаварийном состоянии будут проводиться только необходимые работы. Так будут экономиться деньги на их реконструкцию. По решению местных властей возможно софинансирование поддерживающего ремонта из региональных и муниципальных бюджетов.

О том, что восстановление ветхого жилья будет отнесено к капитальному ремонту, в начале года говорил агентству РИА "Новости" замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Принимать решение о признании домов ветхими будут специальные комиссии в регионах.

В июле 2018 года Минстрой предложил включить проблему ликвидации ветхих домов в новый национальный проект "Жильё", напоминает "Коммерсантъ-FM". К 2025 году в рамках проекта правительство планирует совместно с регионами потратить на это 471 миллиард рублей. В министерстве утверждают, что ремонт ветхого жилья за счёт граждан не увеличит сборы с них за капитальный ремонт, утверждает ТАСС.

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