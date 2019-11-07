Правительство предложило ветхие дома ремонтировать за счёт жильцов

Правительство предложило ремонтировать ветхие дома за счёт жильцов до тех пор, пока они не получат статус аварийного. Это может быть предусмотрено новым законопроектом по расселению аварийного жилья, пишет в четверг газета "Известия". Сейчас в стране 25 миллионов квадратных метров домов с износом более 70 процентов.

В зданиях в предаварийном состоянии будут проводиться только необходимые работы. Так будут экономиться деньги на их реконструкцию. По решению местных властей возможно софинансирование поддерживающего ремонта из региональных и муниципальных бюджетов.

О том, что восстановление ветхого жилья будет отнесено к капитальному ремонту, в начале года говорил агентству РИА "Новости" замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Принимать решение о признании домов ветхими будут специальные комиссии в регионах.

В июле 2018 года Минстрой предложил включить проблему ликвидации ветхих домов в новый национальный проект "Жильё", напоминает "Коммерсантъ-FM". К 2025 году в рамках проекта правительство планирует совместно с регионами потратить на это 471 миллиард рублей. В министерстве утверждают, что ремонт ветхого жилья за счёт граждан не увеличит сборы с них за капитальный ремонт, утверждает ТАСС.