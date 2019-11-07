В Вене задержан бывший чиновник министерства культуры России

В Вене в среду был задержан бывший высокопоставленный сотрудник министерства культуры России, которого подозревают в отмывании денег. Об этом сообщила в четверг генеральная прокуратура Испании. Имя задержанного не называется. По информации источника ТАСС, речь идет о бывшем директоре департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борисе Мазо. Его в России обвиняют в мошенничестве, он объявлен в розыск.

Сообщается, что задержан он был по запросу не России, а Испании. Там его обвиняют в использовании средств, нажитых преступным путём, для покупки виллы стоимостью 4 миллиона евро в Марбелье. В сообщении прокуратуры говорится, что информацию о нелегальном происхождении денежных средств бывшего чиновника она получила из России.

В самой Испании задержаны жена и сын бывшего чиновника - как сообщается, граждане России - а также испанский адвокат.

В сообщении прокуратуры подчёркивается, что задержанный в России обвиняется, в составе группы лиц, в растрате около 7,2 миллиона долларов государственных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Речь, по всей видимости, идёт о так называемом "деле реставраторов", в одном из эпизодов которого фигурируют хищения в "Эрмитаже" на сумму 450 миллионов рублей. Уголовное дело на Мазо, бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова было заведено в мае прошлого года.

Ранее Мазо был осуждён по делу о хищении 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Осенью 2017 года он был приговорён к 1,5 годам тюремного заключения и вышел из-под стражи, поскольку отбыл их в СИЗО. После этого он выехал за границу, а по новому делу был объявлен в розыск летом 2018 года.