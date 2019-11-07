Мэр Новосибирска назвал сталинскую систему "наиболее эффективной"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что считает сталинскую систему государственного устройства "наиболее эффективной". Это, по словам главы города, "доказано временем". С такой речью Локоть выступил на акции, организованной местным отделением коммунистической партии и посвящённой 102 годовщине Октябрьской революции 1917 года.

Как сообщает корреспондент Сибирь.Реалии, на акцию в центре Новосибирска вышло более 500 человек. Участники митинга держали в руках лозунги с требованием прекратить преследование бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, флаги с советской символикой, портреты Ленина и Сталина.

Митингующие считают, что времена социализма были лучшими годами в истории России. По мнению выступающих, революция 1917 года заложила основы бурного развития страны. Жители города приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть дате 7 ноября, дню Октябрьской революции, статус государственного праздника. Официально годовщина революции перестала считаться таковым в 2005 году. Тогда же российские власти ввели новый государственный праздник 4 ноября –​ День народного единства, объявленный выходным днем.