"Окей, бумер", ответила старшему коллеге депутат в Новой Зеландии

25-летняя депутат парламента Новой Зеландии Хлоя Суорбрик ответила популярной фразой "Окей, бумер" старшему коллеге, который прервал её выступление.

Суорбрик выступала в поддержку законопроекта о нулевых выбросах углерода к 2050 году. "В 2050 году мне будет 56 лет. Но сейчас средний возраст этого парламента составляет 49 лет", - сказала депутат. Затем ее прервали. После ответа "Окей, бумер" Суорбрик продолжила свое выступление.

Затем депутат написала в фейсбуке, что некоторые люди очень злятся над шутками об их поколениях.

"Я устала, когда поколение миллениалов обвиняют в том, что мы всё испортили", пояснила Суорбрик в беседе с новозеландским изданием Stuff.

Фраза "Окей, бумер" стала вирусным мемом среди миллениалов и поколения Z. Интернет мем стал популярным после ролика в соцсети TikTok. На видео седой мужчина говорит, что молодое поколение страдает от синдрома Питера Пэна – расстройства, когда человек не хочет взрослеть. В этом же ролике девушка занимается рисованием. В конце ролика она поднимает рисунок, на котором написана фраза "Окей, бумер" в окружении сердечек.

The New York Times назвала ставшую популярной фразу ответом нового поколения на поучительные реплики старших.

Теорию поколений выдвинули американские исследователи Нейл Хоув и Вильям Штраус. Они считают, что каждые 20 лет рождается новое поколение людей, отличающееся от предыдущих поколений.

Согласно теории поколений, к бэби-бумерам относятся люди, родившиеся с 1944 по 1963 год. В этот период наблюдался всплеск рождаемости, обусловленный окончанием Второй мировой войны.

К поколению Х относятся люди, родившиеся с 1964 по 1883 годы; к миллениалам, или поколению Y – родившиеся в 1984-2003 годах. Представители поколения Z родились после 2003 года.

В интернете определение "бумер" распространяется на всех представителей более старшего поколения, выступающих с нравоучениями и критикой.