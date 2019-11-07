Зеленский за рулём Tesla пообщался с украинцами и заехал в McDonald’s

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное интервью "Откровенно с президентом" в формате монолога за рулём электромобиля Tesla.

Зеленский, в частности, отметил, что если до конца года правительство не продемонстрирует результатов работы, то с некоторым членами кабинета министров придётся расстаться. Президент также сообщил, что на Украине сейчас работает самое молодое правительство в истории страны. Новый кабинет министров, по словам Зеленского, не имеет "коррупционного опыта". Это является большим плюсом, считает украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что работа президента является очень сложной и ней нельзя привыкнуть. "В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", — сообщил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что хотел бы улучшить уровень владения украинским языком. Лидер Украины признался, что допускает ошибки в ударениях и некоторых словах, однако уровень владения языком растёт. Зеленский также добавил, что у него бывают сложности и при общении на русском языке и ему приходится уточнять звучание некоторых слов.

По пути следования украинский президент заехал в McDonald’s. Он заказал кофе для себя и сопровождающей его команды и согласился на предложение сотрудника заведения добавить к заказу пирожок.

Это уже второе видео Зеленского, записанное за рулём Tesla. Первый ролик "Откровенно с президентом" был записан в июле.