Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщила руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.
Информацию Радио Свобода также подтвердили знакомые Шарова-Делоне.
Новость дополняется
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщила руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.
Информацию Радио Свобода также подтвердили знакомые Шарова-Делоне.
Новость дополняется
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