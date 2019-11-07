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Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Сергей Шаров-Делоне

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Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом сообщила руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова.

Информацию Радио Свобода также подтвердили знакомые Шарова-Делоне.

Новость дополняется

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