Губернатор Югры запретила чиновникам материться в соцсетях

Чиновникам Югры официально запретили материться в соцсетях, соответствующее распоряжение подписала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Глава региона внесла изменения в кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих.



Кроме запрета на нецензурную брань, сотрудникам администрации рекомендуется не критиковать существующий конституционный строй. В частности, чиновникам не желательно вступать в подобные группы в соцсетях и писать комментарии под записями с критикой власти.

Документ также регламентирует не только рабочее, но и "внеслужебное" время. К примеру, чиновники должны воздерживаться от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в порядочности его действий или повлечь причинение вреда авторитету государственного органа.



Ранее членов правительства Югры обязали завести аккаунты в соцсетях и вести их. О своей активности в интернете они должны отчитываться справкой, в которой должны указать все свои страницы в социальных сетях.