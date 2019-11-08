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В Приморском сафари-парке умер козёл Тимур, который дружил с тигром

Козёл Тимур и тигр Амур

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В Приморском сафари-парке умер козёл Тимур, ставший известным после публикаций в СМИ о его "дружбе" с тигром Амуром. Как сообщается на сайте учреждения, за животным хорошо ухаживали, за его здоровьем следил личный ветеринар. На месте обитания козла установят его бронзовую скульптуру.

В 2015 году многие российские СМИ активно освещали новости о козле, которого привезли на обед тигру, но хищник отказался его есть. После этого тигр и козел, которого "за смелость" прозвали Тимуром, жили в одном вольере. "Дружба" двух животных получила огромный резонанс в СМИ и социальных сетях. Спустя год животных развели по разным вольерам.

В 2016 году новосибирский юрист подал обращение в прокуратуру. Он считал, что новости о дружбе тигра и козла могут вызвать у детей "интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям".

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