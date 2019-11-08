В Томской области в селе Бакчар, куда в 1930-1940 годы массово ссылали жертв Большого террора, установили Камень скорби. Инициатором появления памятника стал писатель Василий Евдокимов, выходец из этих мест, уделивший в своем творчестве большое место теме репрессий. На митинге по случаю открытия памятника собрались сельчане, многие из которых – потомки депортированных в Сибирь жертв репрессий.



В селе ранее не было ни одного мемориала, посвященного жертвам политических репрессий. В пресс-службе Законодательной думы Томской области уточнили, что гранитный камень установлен у мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне у здания районной администрации. Это место будут использовать для проведения мероприятий, посвященных памяти жертв советского террора.

После открытия памятника артисты одного из томских театров представили гостям документальный спектакль "Восстание". Он посвящен выступлению крестьян-спецпереселенцев во время Чаинского восстания 1931 года – самого масштабного на территории Западной Сибири. Кроме того, в районной библиотеке прошла встреча с писателем Евдокимовым и руководителем созданного при Томском краеведческом музее центра по изучению исторической памяти, доктором исторических наук Валерием Уймановым.



Томск был местом ссылки со времен Российской империи. За годы сталинских репрессий на территорию современной Томской области были сосланы сотни тысяч человек, многие из них погибли в лагерях или были расстреляны. Бакчарский район являлся местом ссылки раскулачиваемых крестьян из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской областей, а также украинцев, бурят, немцев, молдаван, прибалтийских народов.