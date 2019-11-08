Скорая помощь стала лидером по увольнению врачей

Из всех врачебных специальностей больше всего за год врачей сократилось в "Скорой помощи", а за восемь лет их стало меньше на треть, следует из статистики министерства здравоохранения, на которую ссылается РБК.

Врачей скорой за последний год стало меньше на 534 человека. Среди лидеров по сокращению врачей скорой – более чем на 20 процентов за год – Тульская область и Чечня. При этом число фельдшеров скорой помощи за год выросло на 370 человек.

За восемь лет с 2011 года (самые ранние доступные данные Минздрава) число врачей скорой помощи в России снизилось с 16 025 до 11 078 на конец 2018-го. В некоторых регионах сокращение было более чем двукратным – это Карачаево-Черкесия, Челябинская, Рязанская, Томская, Тюменская, Саратовская и Ивановская области. В пресс-службе Минздрава сокращение числа врачей на скорой объяснили их перераспределением в организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал отмечает, что в России повсеместно существует проблема укомплектованности бригад скорой помощи. "Сейчас существует две категории бригад: общепрофильные и специализированные бригады, где должны быть врач-реаниматолог, анестезист, санитары психиатрической бригады и другие профильные врачи. Массово сейчас страдают именно специализированные бригады, где-то их нет вообще, где-то они не заполнены врачами. Ситуация складывается таким образом, что врачи с большим стажем просто уходят на пенсию, а новых не появляется", – сказал Коновал.

Также в российских больницах и поликлиниках за год стало на 519 меньше хирургов, на 483 – акушеров-гинекологов и на 365 – стоматологов-терапевтов. Сокращения хирургов прошли в 66 регионах, гинекологов – в 67 регионах.

По данным Минздрава, регион, где в 2018 году произошло самое большое сокращение врачебного персонала, – Чукотка. Врачей многих популярных специальностей в регионе нет: там не работает ни одного гастроэнтеролога, психотерапевта, аллерголога, нефролога, ревматолога, а также нет ни одного судебно-психиатрического эксперта и ортодонта.