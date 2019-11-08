Миллиардер Блумберг размышляет о вступлении в президентскую гонку

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг может вступить в предвыборную кампанию в США в качестве претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным The New York Times, Блумберг готовится подать документы на участие в праймериз демократов в штате Алабама, где на этой неделе истекает срок регистрации кандидатов.

Кроме того, в четверг Блумберг позвонил ряду видных демократов, с которыми обсудил своё возможное участие в кампании.

Наконец, пресс-секретарь Блумберга Ховард Волфсон в интервью Reuters заявил, что у миллиардера есть сомнения в способности нынешних претендентов на выдвижение от демократов победить Дональда Трампа на выборах в будущем году.

При этом советники Блумберга подчёркивают, что окончательного решения он пока не принял.

Майклу Блумбергу сейчас 77 лет. Он трижды переизбирался мэром Нью-Йорка, причём дважды в качестве кандидата от республиканцев, а затем как независимый.

Состояние бизнесмена оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, он входит в составляемые Forbes списки самых богатых людей мира. Он генеральный директор медиаконцерна Bloomberg, а также известен общественной и благотворительной деятельностью.

Блумберг неоднократно выступал с критикой президента Дональда Трампа. В то же время, его политические позиции аналитики называют центристскими. Недавно он обрушился с критикой на одного из лидеров левого крыла демократов, сенатора и кандидата в президенты Элизабет Уоррен, назвав популистским её план введения налога на имущество богатых людей для финансирования всеобщего страхования.

Как отмечает New York Times, возможное вступление Блумберга в гонку может сказаться, в первую очередь, на рейтингах Джо Байдена и Пита Буттиджича, которые рассчитывают на тот же умеренный электорат - в противовес левым кандидатам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен.

При этом популярность Блумберга среди избирателей демократов вызывает сомнения. Недавний опрос показал, что его готовы поддержать только 6 процентов участников демократических праймериз.