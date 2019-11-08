Миллиардер Блумберг размышляет о вступлении в президентскую гонку

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг может вступить в предвыборную кампанию в США в качестве претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным The New York Times, Блумберг готовится подать документы на участие в праймериз демократов в штате Алабама, где на этой неделе истекает срок регистрации кандидатов.
Кроме того, в четверг Блумберг позвонил ряду видных демократов, с которыми обсудил своё возможное участие в кампании.
Наконец, пресс-секретарь Блумберга Ховард Волфсон в интервью Reuters заявил, что у миллиардера есть сомнения в способности нынешних претендентов на выдвижение от демократов победить Дональда Трампа на выборах в будущем году.
При этом советники Блумберга подчёркивают, что окончательного решения он пока не принял.
Майклу Блумбергу сейчас 77 лет. Он трижды переизбирался мэром Нью-Йорка, причём дважды в качестве кандидата от республиканцев, а затем как независимый.
Состояние бизнесмена оценивается более чем в 50 миллиардов долларов, он входит в составляемые Forbes списки самых богатых людей мира. Он генеральный директор медиаконцерна Bloomberg, а также известен общественной и благотворительной деятельностью.
Блумберг неоднократно выступал с критикой президента Дональда Трампа. В то же время, его политические позиции аналитики называют центристскими. Недавно он обрушился с критикой на одного из лидеров левого крыла демократов, сенатора и кандидата в президенты Элизабет Уоррен, назвав популистским её план введения налога на имущество богатых людей для финансирования всеобщего страхования.
Как отмечает New York Times, возможное вступление Блумберга в гонку может сказаться, в первую очередь, на рейтингах Джо Байдена и Пита Буттиджича, которые рассчитывают на тот же умеренный электорат - в противовес левым кандидатам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен.
При этом популярность Блумберга среди избирателей демократов вызывает сомнения. Недавний опрос показал, что его готовы поддержать только 6 процентов участников демократических праймериз.
- В 2016 году многие СМИ также сообщали о том, что Блумберг обдумывает возможность вступления в предвыборную кампанию - как кандидат от "третьей партии", который мог бы предложить альтернативу Дональду Трампу и Хиллари Клинтон. В конце концов, Блумберг сообщил, что не будет баллотироваться, так как пришёл к выводу, что его участие в гонке только увеличило бы шансы Трампа одержать победу в коллегии выборщиков.
- На выдвижение в президенты от демократов сейчас претендует рекордное число кандидатов - в опросах фигурируют имена 17 человек. Лидирует бывший вице-президент Джо Байден, от него незначительно отстают сенаторы Уоррен и Сандерс. Первые досрочные выборы пройдут в Айове и Нью-Гемпшире в начале февраля.
- Ряд СМИ в последнее время сообщал, что истеблишмент демократов не уверен в силе выдвинувшихся кандидатов и обсуждает возможность выдвижения на выборы "тяжеловеса", в качестве которого назывались имена Хиллари Клинтон, Джона Керри или Блумберга.
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