МВД Москвы просит приобщить к искам против оппозиции пустые листы

Московское управление МВД попросило приобщить пустые листы бумаги в качестве доказательств по двум искам к оппозиции. Они связаны с акциями за честные выборы в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, по иску об акции 27 июля, за которую полиция требует взыскать с организаторов 4,2 миллиона рублей, помимо прочих документов приложены четыре полностью чёрных листа, на которых нельзя разобрать ни одной надписи.

В случае с акцией 3 августа, после которой МВД потребовало от оппозиционеров 6 миллионов рублей, листов больше двадцати и все они белые.

Адвокаты Валентина Фролова и Александр Помазуев выступили против приобщения пустых листов как доказательств. Суд пока не стал их приобщать и дал МВД время ответить на претензии защиты.

Среди ответчиков по двум искам МВД – оппозиционеры Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Георгий Албуров и Илья Яшин. Изначально общая сумма, которую МВД требовало с них взыскать, составляла 18 миллионов рублей.

Также миллионные иски к оппозиции из-за несогласованных акций в Москве подали Мосгортранс, Московский метрополитен и "Автомобильные дороги". Часть из них суды уже удовлетворили.