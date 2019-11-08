Сбербанк заявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера под названием Christofari. Об этом сообщается на сайте банка. Заявленная мощность компьютера — 6,7 петафлопса (6,7*10¹⁵ операций с плавающей точкой в секунду), это позволяет ему попасть в ТОП-30 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Технологическую разработку компьютера проводила американская NVIDIA, — рассказывает РБК. Стоимость создания устройства не раскрывают. Сбербанк планирует использовать Christofari для развития собственных сервисов, а также сдавать его мощности в аренду другим компаниям.

До этого самым мощным суперкомпьютером в России был принадлежащий МГУ "Ломоносов-2". Его мощность — 2,4 петафлопса, в рейтинге самых быстрых суперкомпьютеров он занимает 94 место.​