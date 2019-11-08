В США физики создали металлические конструкции, которые не тонут

В США команда физиков Рочестерского университета в штате Нью-Йорк создала прототипы металлических конструкций, которые невозможно потопить, даже полностью погрузив в воду. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Идею изобретения ученые позаимствовали у живущих под водой пауков-серебрянок и ядовитых огненных муравьев, тела которых обладают водоотталкивающими свойствами.

Американские ученые нанесли на поверхность металла специальный микроскопический узор, который, препятствует смачиванию, образуя своеобразную воздушную подушку. В результате конструкция остается на плаву, даже если в ней пробито несколько сквозных отверстий.

Авторы исследования надеются, что в будущем эту технологию можно будет использовать в строительстве непотопляемых судов, а также для предотвращения коррозии металлических устройств, которые долгое время находятся под водой.