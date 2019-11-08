Ротенберг продал главного подрядчика "Газпрома" за 75 миллиардов рублей

Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика "Газпрома" "Стройгазмонтаж" дочерней компании газовой монополии — "Газстройпрому", на базе которой концерн создает единого подрядчика для своих строек, пишет РБК.

В 2008 году Ротенберг, тогда еще мало знакомый широкой публике, за 8 миллиардов рублей купил у "Газпрома" пять строительных компаний. Из них он создал холдинг, который быстро превратил его в "короля госзаказа". Теперь Ротенберг продал получившуюся компанию обратно "Газпрому". Бизнесмен планирует направить средства от продажи актива на инвестиции в России, уточнил его представитель. Если бы сделка по продаже "Стройгазмонтажа" прошла в 2018 году, она стала бы четвертой по величине сделкой российских бизнесменов, обогнав по цене покупку Михаилом Гуцериевым акций "М.Видео" и все сделки главы "Реновы" Виктора Вексельберга.

Пять лет назад Ротенберг назвал "Стройгазмонтаж" своим детищем. "Мы купили несколько предприятий, которые лежали на боку, и сделали компанию, которая стала одним из лидеров на рынке нефтегазового строительства. Внедрили новые технологии, укрепили кадры, поменяли систему контроля и отчетности. Сейчас СГМ работает как часы, мы гордимся этим", — объяснял бизнесмен. Инвестиции в СГМ и другие бизнесы с 2009 года составили более 55 миллиардов рублей, рассказал Ротенберг. Якорным заказчиком "Стройгазмонтажа" все эти годы оставался "Газпром", но компания получала и другие крупные подряды.

В 2019 году Forbes оценивал состояние Ротенберга в $2,6 млрд, его интересы представлены в самых разных сферах бизнеса: он контролирует "Мостотрест" (94,2 процента, крупный инфраструктурный подрядчик, выручка в 2018 году — 133 миллиарда рублей), "Минудобрения" (80 процентов, выручка в 2018 году — 33,6 миллиарда рублей), а также владеет 35 процентами в TPS Avia, контролирующей Международный аэропорт Шереметьево, 50 процентами СМП Банка и т.д.