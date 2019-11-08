В Петербурге суд назначил задержанному во время прайда на Дворцовой площади ЛГБТ-активисту Алексею Назарову 20 часов обязательных работ. Об этом Назаров рассказал на своей странице в фейсбуке.

Активиста признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Во время акции на Дворцовой площади Назаров держал в руках российский флаг. В материалах дела говорится, что активиста задержали именно из-за использования флага России, уточняет ОВД-Инфо.

В начале августа на Дворцовой площади в Петербурге прошел прайд. Активисты вышли с одиночными пикетами. Изначально организаторы пытались согласовать мероприятие с властями Петербурга, но получили отказы. В день прайда сотрудники полиции задержали 15 человек.