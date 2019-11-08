Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами, одобренный Госдумой в первом чтении в январе прошлого года, может быть принят до конца этого года. Об этом агентству ТАСС заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, в верхней палате парламента рассчитывают, что документ вступит в силу уже в 2020 году.

Законопроект предлагает признавать физические лица иностранными СМИ-агентами, если они распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают финансирование на это из-за границы. Как и где такие люди должны распространять информацию, какую информацию они должны распространять — не указывается. Однако по описанию под документ подпадают блогеры и независимые журналисты.

Попавших под закон блогеров обяжут зарегистрироваться в Министерстве юстиции и завести юридическое лицо. Юрлицо будет так же автоматически признаваться иностранным агентом. В какой форме оно должно быть организовано и ответственность за отказ в регистрации в документе не указывается.

Вся информация блогера-иногента должна маркироваться. Согласно законопроекту, физические лица-иностранные агенты приравниваются к СМИ-иноагентам. От СМИ законопроект требует указывать на финансирование из-за границы, значит, такое же требование распространяется на блогера.

Соавтор законопроекта обещает, что законопроект не будет ограничивать блогеров. Но это не так. По словам депутата-единоросса Петра Толстого, блогеры и телеграмеры "могут спать спокойно". Но приравнивая блогера к СМИ-иностранному агенту, документ распространяет на него и аналогичные штрафы. Другой законопроект предполагает, что СМИ (а значит и блогеры) будут штрафоваться за нарушения законодательства о агентах на суммы от 10 тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Российские власти могут применять закон к блогерам, критикующим власть, — предупреждал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "Сегодня десятки российских блогеров по своей аудитории превышают самые крупные печатные и онлайн издания и даже конкурируют с телевизионными программами. Эти люди сегодня формируют общественное мнение зачастую быстрее и эффективнее традиционных СМИ. Отсюда попытки российский властей затыкать эти дыры", — рассказывал он в интервью Би-би-си.