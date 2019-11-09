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История

Берлинская стена: от строительства до падения. 30 лет назад ее не стало

Утро 11 ноября 1989 года. Жители Западного Берлина собрались у стены, чтоб посмотреть, как пограничники ГДР начинают ее сносить. Photo: Gerard Malie (AFP)

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Вечером 9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски, один из руководителей правившей в ГДР партии СЕПГ, на транслировавшейся по телевидению пресс-конференции зачитал сообщение о новом свободном порядке выезда граждан страны за рубеж.

На вопрос журналиста, когда этот порядок вступает в силу, Шабовски неожиданно ответил: "Сейчас же, незамедлительно". Эта импровизация коммунистического функционера, разнесшаяся немедленно по всему миру, привела к тому, что через несколько часов тысячи восточных берлинцев собрались у пограничных пунктов, требуя их пропустить. Пограничники в отсутствие прямого приказа "сверху" не решились открыть огонь и под напором народа разрешили проход. Берлинская стена пала, и это стало концом ГДР.

Когда стена рухнула
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Когда стена рухнула

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Напомним историю Берлинской стены.

После Второй мировой войны Берлин был разделен на четыре сектора, которые контролировали страны-победительницы – США, СССР, Великобритания и Франция. Поначалу проход между ними был свободным, и местные жители могли сравнивать условия жизни в разных секторах. В результате к началу 60-х годов коммунистическую ГДР, возникшую, как и демократическая ФРГ, в 1949 году, покинули свыше двух с половиной миллионов человек, в значительной степени – молодежь. Летом 1961 года, во время очередного обострения советско-американских отношений руководство ГДР с согласия Москвы решило закрыть границу с Западным Берлином.

Ранним утром 13 августа 1961 года вдоль границы с западными секторами города были установлены временные заграждения, прервано все транспортное сообщение. Под охраной пограничников ГДР началось строительство стены.

Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе
Строительство участка Берлинской стены на Бернауэр-штрассе

Стена вокруг Западного Берлина, длина которой составила 155 километров, проходила через самое сердце города – между Бранденбургскими воротами, оставшимися в советской части, и Тиргартеном.

Строительство Берлинской стены у Бранденбургских ворот. Фото сделано 20 ноября 1961 года.
Строительство Берлинской стены у Бранденбургских ворот. Фото сделано 20 ноября 1961 года.

Жильцы домов вблизи стены в советском секторе тоже пострадали. В зданиях замуровывали окна и двери, из некоторых домов принудительно выселяли.

23 августа 1961 года. Район Веддинг в Западном Берлине. Мальчишка на плечах своего товарища смотрит через стену на кварталы в Восточном Берлине.
23 августа 1961 года. Район Веддинг в Западном Берлине. Мальчишка на плечах своего товарища смотрит через стену на кварталы в Восточном Берлине.

Западные берлинцы наблюдают за возведением стены 12 сентября 1961 года.
Западные берлинцы наблюдают за возведением стены 12 сентября 1961 года.

25 октября 1961 года попытка пограничников ГДР проверить на контрольно-пропускном пункте "Чекпойнт Чарли" представителей западных союзников привела к 16-часовому противостоянию советских и американских танков – предвестнику Карибского кризиса, который разразился год спустя.

Американские танки у "Чекпойнт Чарли" в октябре 1961 года.
Американские танки у "Чекпойнт Чарли" в октябре 1961 года.

Противостояние у "Чекпойнт Чарли" завершилось через сутки, после переговоров между президентом США Джоном Кеннеди и руководителем СССР Никитой Хрущевым.

В 1963 году, за 5 месяцев до гибели в результате покушения, Кеннеди прилетел с визитом в Западный Берлин и произнес свою знаменитую речь, в которой прозвучала сказанная по-немецки фраза "Ich bin ein Berliner" ("Я – берлинец").

Джон Кеннеди в Берлине, 26 июня 1963 года.
Джон Кеннеди в Берлине, 26 июня 1963 года.

Последующие годы стена обрастала укреплениями, заградительные сооружения расширялись.

"Чекпойнт Чарли" со стороны Западного Берлина, июль 1963 года.
"Чекпойнт Чарли" со стороны Западного Берлина, июль 1963 года.
"Чекпойнт Чарли" со стороны Западного Берлина, лето 1968 года.
"Чекпойнт Чарли" со стороны Западного Берлина, лето 1968 года.
Бранденбургские ворота, вид со стороны Западного Берлина, 1968 год.
Бранденбургские ворота, вид со стороны Западного Берлина, 1968 год.
Кварталы Восточного Берлина за стеной. Вид со стороны Западного Берлина. 1968 год.
Кварталы Восточного Берлина за стеной. Вид со стороны Западного Берлина. 1968 год.

Все годы существования Берлинской стены через нее на Запад пытались бежать граждане ГДР. С 1961 по 1989 год у стены погибли не менее 140 человек.

Перебежчик, октябрь 1961 года.
Перебежчик, октябрь 1961 года.
Умирающий Петер Фехтер, застреленный при попытке бежать. Август 1962 года.
Умирающий Петер Фехтер, застреленный при попытке бежать. Август 1962 года.

Восточногерманские пограничники уносят человека, по которому был открыт огонь при попытке бежать 4 сентября 1962 года.
Восточногерманские пограничники уносят человека, по которому был открыт огонь при попытке бежать 4 сентября 1962 года.
Пограничники забирают с полосы отчуждения человека, который пытался бежать и был ранен пулеметным огнем. 1971 год.
Пограничники забирают с полосы отчуждения человека, который пытался бежать и был ранен пулеметным огнем. 1971 год.
Западноберлинская пара смотрит на кварталы Восточного Берлина со специально установленной платформы в районе Нойкельн, апрель 1983 года.
Западноберлинская пара смотрит на кварталы Восточного Берлина со специально установленной платформы в районе Нойкельн, апрель 1983 года.

Западная сторона стены стала своего рода картинной галереей – граффити на ней оставляли художники и туристы со всего мира. Тщательно охраняемая восточная сторона оставалась чистой.

Фотография сделана 29 апреля 1984 года.
Фотография сделана 29 апреля 1984 года.
Американский художник Кит Харинг рисует на западной стороне Берлинской стены, 1986 год.
Американский художник Кит Харинг рисует на западной стороне Берлинской стены, 1986 год.

Такой стена осталась и в массовой культуре, например в фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином" 1987 года.

Разделенный Берлин за несколько лет до воссоединения.
Разделенный Берлин за несколько лет до воссоединения.

В конце 80-х годов либерализация в Советском Союзе дала надежду жителям стран советского блока, что Михаил Горбачев не будет использовать силу для удержания расползающегося по швам соцлагеря. Это и привело в 1989 году власти ГДР, охваченной острым политическим кризисом, к решению дать гражданам страны свободу передвижения, предоставить возможность отправиться в ФРГ или Западный Берлин.

Стена пала.

9 ноября 1989 года.
9 ноября 1989 года.
Берлинцы разрушают участок стены у Бранденбургских ворот.
Берлинцы разрушают участок стены у Бранденбургских ворот.
10 ноября 1989 года. Жители восточной и западной части города соединились на верху Берлинской стены.
10 ноября 1989 года. Жители восточной и западной части города соединились на верху Берлинской стены.

Объятия жителей Восточного и Западного Берлина, 10 ноября 1989 года.
Объятия жителей Восточного и Западного Берлина, 10 ноября 1989 года.
Западные берлинцы приветствуют восточных. 10 ноября 1989 года.
Западные берлинцы приветствуют восточных. 10 ноября 1989 года.

Снос Берлинской стены. Потсдамер-плац, 12 ноября 1989 года.
Снос Берлинской стены. Потсдамер-плац, 12 ноября 1989 года.

Теперь остатки стены – музей, они расписаны граффити. Самая знаменитая из них – картина Дмитрия Врубеля "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви".

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