Берлинская стена: от строительства до падения. 30 лет назад ее не стало

Вечером 9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски, один из руководителей правившей в ГДР партии СЕПГ, на транслировавшейся по телевидению пресс-конференции зачитал сообщение о новом свободном порядке выезда граждан страны за рубеж. На вопрос журналиста, когда этот порядок вступает в силу, Шабовски неожиданно ответил: "Сейчас же, незамедлительно". Эта импровизация коммунистического функционера, разнесшаяся немедленно по всему миру, привела к тому, что через несколько часов тысячи восточных берлинцев собрались у пограничных пунктов, требуя их пропустить. Пограничники в отсутствие прямого приказа "сверху" не решились открыть огонь и под напором народа разрешили проход. Берлинская стена пала, и это стало концом ГДР.

Напомним историю Берлинской стены. После Второй мировой войны Берлин был разделен на четыре сектора, которые контролировали страны-победительницы – США, СССР, Великобритания и Франция. Поначалу проход между ними был свободным, и местные жители могли сравнивать условия жизни в разных секторах. В результате к началу 60-х годов коммунистическую ГДР, возникшую, как и демократическая ФРГ, в 1949 году, покинули свыше двух с половиной миллионов человек, в значительной степени – молодежь. Летом 1961 года, во время очередного обострения советско-американских отношений руководство ГДР с согласия Москвы решило закрыть границу с Западным Берлином. Ранним утром 13 августа 1961 года вдоль границы с западными секторами города были установлены временные заграждения, прервано все транспортное сообщение. Под охраной пограничников ГДР началось строительство стены.

Стена вокруг Западного Берлина, длина которой составила 155 километров, проходила через самое сердце города – между Бранденбургскими воротами, оставшимися в советской части, и Тиргартеном.

Жильцы домов вблизи стены в советском секторе тоже пострадали. В зданиях замуровывали окна и двери, из некоторых домов принудительно выселяли.

25 октября 1961 года попытка пограничников ГДР проверить на контрольно-пропускном пункте "Чекпойнт Чарли" представителей западных союзников привела к 16-часовому противостоянию советских и американских танков – предвестнику Карибского кризиса, который разразился год спустя.

Противостояние у "Чекпойнт Чарли" завершилось через сутки, после переговоров между президентом США Джоном Кеннеди и руководителем СССР Никитой Хрущевым. В 1963 году, за 5 месяцев до гибели в результате покушения, Кеннеди прилетел с визитом в Западный Берлин и произнес свою знаменитую речь, в которой прозвучала сказанная по-немецки фраза "Ich bin ein Berliner" ("Я – берлинец").

Последующие годы стена обрастала укреплениями, заградительные сооружения расширялись.

Все годы существования Берлинской стены через нее на Запад пытались бежать граждане ГДР. С 1961 по 1989 год у стены погибли не менее 140 человек.

Западная сторона стены стала своего рода картинной галереей – граффити на ней оставляли художники и туристы со всего мира. Тщательно охраняемая восточная сторона оставалась чистой.

Такой стена осталась и в массовой культуре, например в фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином" 1987 года.

В конце 80-х годов либерализация в Советском Союзе дала надежду жителям стран советского блока, что Михаил Горбачев не будет использовать силу для удержания расползающегося по швам соцлагеря. Это и привело в 1989 году власти ГДР, охваченной острым политическим кризисом, к решению дать гражданам страны свободу передвижения, предоставить возможность отправиться в ФРГ или Западный Берлин. Стена пала.