Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Защитник московского "Спартака" и сборной СССР по футболу Анатолий Крутиков умер на 87 году жизни, сообщает сайт Российского футбольного союза.

Крутиков родился в 1933 году в Московской области, в футболе на взрослом уровне дебютировал в московском "Химике", играл в структуре армейских клубов. После сезона 58 года перешёл в "Спартак".

Там выиграл чемпионат СССР 1962 года и Кубок в 1963 и 1965 году. Девять матчей провёл за национальную сборную, выиграв с ней первый официальный розыгрыш Кубка Европы.

Его выиграла сборная Советского Союза, обыграв в финале команду Югославии — 2-1. Крутиков был последним оставшимся в живых участником этого матча. На поле он играл левого защитника, запомнившись нетипичными для игроков его амплуа того времени подключениями к атаке.