Медведев приравнял статус центра "Сириус" Сергея Ролдугина к "долине МГУ"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Сириус»", пишет РБК со ссылкой на копию документа. Постановление дало "Сириусу" статус инновационного научно-технологического центра, как у "Долины МГУ".

Среди направлений научной деятельности "Сириуса" будут роботизированные системы, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, цифровые, интеллектуальные производственные технологии. А также генетика, иммунобиология, биомедицина, вычислительная биология, исследования в области педагогических и когнитивных наук и исследования в области математики.

Закон "Об инновационных научно-технологических центрах" был принят в 2017 году специально для создания на территории МГУ научно-технологического центра. МГУ ведет разработку проекта научно-технической долины с 2013 года, в январе 2015 года ректор МГУ Виктор Садовничий представил Владимиру Путину проект создания Долины МГУ. Садовничий оценивал его стоимость в 110 миллиардов рублей. Разработкой концепции развития Долины МГУ занималась компания "Иннопрактика", которой руководит дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Инициатором проекта по созданию и обеспечению функционирования центра назначен фонд "Талант и успех" — учредитель образовательного центра "Сириус". Правительство обязало Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий — склад и трансформаторные подстанции. Министерству экономического развития и Минфину Медведев поручил проработать вопрос "о выделении бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения создания и функционирования центра".

Решение о создании на базе "Сириуса" инновационного научно-технологического центра было принято осенью 2018 года. Создающемуся центру передали ряд объектов Олимпиады в Сочи, в том числе часть Олимпийского парка.

Образовательный центр "Сириус" в Сочи был учрежден фондом "Талант и успех" в 2014 году по инициативе президента. Среди учредителей фонда "Талант и успех" — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Банковские документы, находящиеся в распоряжении OCCRP, показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, получил деньги от офшорной компании примерно в то же время, когда ее использовали для похищения денег у российского государства, — с этого похищения началось печально известное дело Сергея Магнитского.