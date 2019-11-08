Помпео: Запад должен противостоять авторитарным странам, таким как РФ

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Берлин, приуроченного к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что страны Запада обязаны вместе сдерживать угрозы со стороны авторитарных государств, к числу которых он отнёс Россию, Китай и Иран.

Выступая в столице Германии, Помпео, в частности, заявил: "Сейчас Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, резидентом в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает политических оппонентов". Госсекретарь также подверг резкой критике Китай, обвинив власти этой страны в подавлении меньшинств, преследовании активистов в Гонконге и сравнив их методы с методами властей бывшей ГДР.

США и их союзники должны "защищать то, что было достигнуто столь тяжким трудом… в 1989 году", и "признать, что находятся в ценностном соревновании с несвободными странами", - цитирует Помпео "Голос Америки". Госсекретарь также вновь подверг критике газопровод "Северный поток -2".

Помпео также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего накануне, что НАТО переживает "смерть мозга", в том числе, из-за разногласий между странами ЕС и Вашингтоном. Он назвал споры вокруг высказывания Макрона "пустой суетой", напомнив о том, что и в прошлом между партнёрами по НАТО случались разногласия. Ранее лидеры Германии заявили, что не согласны с оценками Макрона.