Помпео: Запад должен противостоять авторитарным странам, таким как РФ

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Берлин, приуроченного к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что страны Запада обязаны вместе сдерживать угрозы со стороны авторитарных государств, к числу которых он отнёс Россию, Китай и Иран.
Выступая в столице Германии, Помпео, в частности, заявил: "Сейчас Россия, возглавляемая бывшим офицером КГБ, резидентом в Дрездене, нападает на своих соседей и убивает политических оппонентов". Госсекретарь также подверг резкой критике Китай, обвинив власти этой страны в подавлении меньшинств, преследовании активистов в Гонконге и сравнив их методы с методами властей бывшей ГДР.
США и их союзники должны "защищать то, что было достигнуто столь тяжким трудом… в 1989 году", и "признать, что находятся в ценностном соревновании с несвободными странами", - цитирует Помпео "Голос Америки". Госсекретарь также вновь подверг критике газопровод "Северный поток -2".
Помпео также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего накануне, что НАТО переживает "смерть мозга", в том числе, из-за разногласий между странами ЕС и Вашингтоном. Он назвал споры вокруг высказывания Макрона "пустой суетой", напомнив о том, что и в прошлом между партнёрами по НАТО случались разногласия. Ранее лидеры Германии заявили, что не согласны с оценками Макрона.
- Берлинская стена, сооружённая в 1961 году, отделяла Западный Берлин от территории ГДР - восточногерманского социалистического государства, находившегося в сфере влияния СССР. Её стихийное разрушение началось в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года на фоне массовых демонстраций в ГДР за демократизацию и воссоединение Германии. Это событие считается символом падения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Восточная Германия воссоединилась с Западной в 1990 году.
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