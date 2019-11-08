В Улан-Удэ блогера Дмитрия Баирова арестовали на 10 суток за попылку спросить у нового мэра города об отсутствии денег на ремонт дорог, сообщает "МБХ-Медиа".

По словам адвоката Дмитрия Андреева, который рассказал о задержании, Баиров хотел подойти к мэру на празднике в честь Дня народного единства, но его не пустила охрана. На Баирова составили протокол о мелком хулиганстве, ему пришла повестка в суд. Полиция утверждает, что Баиров обматерил охранников. "Сотрудники полиции указали на то, что он якобы вел себя некорректно, использовал пресс-карту в корыстных убеждениях. Но состава нарушения не было", – сказал Андреев.

Это уже четвертый арест блогера за последнее время.

В сентябре Баиров участвовал в акциях протеста против результатов прошедших 8 сентября выборов главы города и депутатов горсовета. Полиция жестко задерживала протестующих. Он также принимал участие в других протестных демонстрациях.